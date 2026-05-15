Atual campeão e novamente finalista da UCL, o PSG quer chegar na próxima temporada ainda mais forte para continuar dominando a Europa. Visando esse objetivo, o clube francês mira a contratação do melhor jogador da Seleção do Uruguai e uma das peças mais importantes do atual elenco do Real Madrid.

Trata-se de Federico Valverde. Segundo o jornal AS, o time da capital francesa monitora a situação do meio-campista de 27 anos de idade. O interesse surgiu após o desentendimento que houve entre o camisa 15 merengue e Aurelien Tchouaméni, que culminou com o uruguaio indo parar no hospital por conta de um traumatismo craniano.

O clima turbulento do vestiário madridista alimentou no noticiário esportivo não só uma possível saída de Fede, mas também de outras estrelas da companhia. Mas, ainda de acordo com a fonte, não faz parte dos planos do atleta deixar o Santiago Bernabéu neste momento da carreira.

Créditos: Instagram/Federico Valverde

Valverde é um dos pilares do plantel e tem contrato válido até meados de 2029, o que faz o Real ter pouca disposição em negociá-lo. Além do Paris Saint-Germain, vale lembrar que outras potências do Velho Continente também estão de olho na situação, como os rivais ingleses Manchester City e Manchester United.

PSG precisará abrir os cofres para ter Valverde

Ainda que encontre uma brecha e convença o meio-campista a trocar o Bernabéu pelo Parque dos Príncipes, o Paris teria que fazer um grande esforço financeiro – o que, tendo em vista seu poderio vindo do Catar, não seria uma grande questão.

O AS projeta que uma transferência poderia ultrapassar a casa dos 100 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 585 milhões. As cifras fariam o uruguaio, que deve disputar a Copa do Mundo de 2026, estar em uma das negociações mais caras da próxima janela europeia.