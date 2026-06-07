Existem serviços disponíveis que chamam a atenção do brasileiro, seja pelos benefícios ou até mesmo informações que precisamos muitas vezes ter na ponta da língua. Um exemplo disso é um assunto ligado e dois tipos de conta.

Pegando carona neste gancho, vamos nos aprofundar em uma dúvida que paira na cabeça de muitos brasileiros: qual é a diferença entre a conta Poupança CAIXA Tem e a conta Poupança Social Digital? Sobre essa questão, temos a resposta.

A conta Poupança CAIXA Tem oferece todas as funcionalidades da Poupança Social Digital e ainda disponibiliza uma série de recursos adicionais para os usuários.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Quais são as principais vantagens neste caso?

Entre as principais vantagens estão a ausência de limite para movimentações financeiras, a manutenção da mesma numeração da conta Poupança Social Digital e a gratuidade de todos os serviços, já que se trata de uma conta totalmente digital.

Os clientes também contam com rendimento de poupança, possibilidade de realizar pagamentos e transferências diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem e opção de saque sem cartão em caixas eletrônicos, casas lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui.

Outro diferencial é a disponibilidade do cartão de débito virtual, que permite a realização de compras online de forma prática e segura. Além disso, a conta possibilita acesso a produtos de crédito e seguros oferecidos pela Caixa, sujeitos à análise e aprovação da instituição financeira.

A atualização cadastral também pode ser feita integralmente pelo aplicativo, sem necessidade de comparecimento a uma agência, tornando o processo mais rápido e conveniente para os usuários.

Ou seja, embora sejam duas contas muito usadas e importantes na vida do brasileiro, é preciso ter em mente que a conta no Caixa Tem traz outras funcionalidades importantes, por isso para qualquer movimentação é necessário ter as informações para não se perder quando fazer uso.