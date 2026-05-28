Após o anúncio da convocação, a expectativa da torcida brasileira se volta para a numeração que a Seleção usará na Copa do Mundo. Ao todo, 26 jogadores vão representar o país na busca pelo sexto título do torneio mais importante do futebol, conforme consta na lista final do técnico Carlo Ancelotti.

A numeração oficial será enviada pelo comandante canarinho à Fifa na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. A partir da definição, poderemos ter uma noção do time que o italiano deve mandar a campo na competição – pelo menos na estreia e, provavelmente, durante a primeira fase da disputa.

A camisa 10, por exemplo, deve ficar com Neymar. Embora não tenha sido chamado pelo treinador em nenhuma oportunidade, o meia do Santos é a grande referência do grupo e deve receber o número que carrega nas costas desde que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, em 2022.

Se isso se confirmar, o craque do Santos irá se igualar a ninguém menos que Pelé, até hoje o único a vestir a 10 em quatro Mundiais pela Seleção. Ao longo do trabalho de Ancelotti, o número foi compartilhado entre Vinicius Junior (quatro jogos), Rodrygo (quatro jogos) e Raphinha (dois jogos).

Créditos: Vitor Silva/CBF

Integrante do Grupo C, o Brasil terá como adversários na primeira fase do certame Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da equipe verde e amarela será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, em Nova Jérsei.

Vini Jr. quer Neymar com a 10

Em entrevista concedida a Cazé TV, Vinicius foi questionado a respeito do tema e deixou claro que não pretende brigar pela 10. “O meu (número) eu não sei, mas o Neymar é o camisa 10”, afirmou o atacante do Real Madrid.

Sem Neymar, quem vinha vestindo o número nos últimos compromissos do Brasil era justamente Vinicius. Com o retorno de seu ídolo ao time, a tendência é que ele volte a vestir a camisa 7 que utiliza no clube espanhol.