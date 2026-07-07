Se você está acompanhando atentamente a Copa do Mundo, já deve ter percebido um detalhe envolvendo os uniformes, mais precisamente de uma fornecedora de material esportivo: a Puma.

Estamos falando de camisas que acabam rasgando com uma “facilidade” maior, algo que certamente está chamando a atenção dos mais atentos. E para tristeza dos fãs e da própria empresa, não tivemos um único caso isolado.

Cinco seleções patrocinadas pela fabricante alemã já tinham registrado problemas com os uniformes ao longo da competição, levando a empresa a explicar oficialmente os motivos dos incidentes.

Em nota, a Puma informou que os uniformes foram desenvolvidos com materiais ultraleves para oferecer maior conforto, respirabilidade e liberdade de movimentos aos jogadores, especialmente por causa das altas temperaturas enfrentadas durante o Mundial.

Segundo a empresa, a busca por reduzir o peso das camisas pode fazer com que elas sejam mais suscetíveis a rasgos quando submetidas a contatos intensos e grande esforço físico

Seleções que já sofreram com o problema ao longo do Mundial

Até o momento, seleções como Egito, Gana, Marrocos, Paraguai e Tchéquia tiveram atletas com os uniformes danificados em partidas da Copa do Mundo.

O primeiro caso aconteceu no confronto entre Tchéquia e Coreia do Sul, quando Pavel Šulc precisou trocar de camisa após um lance de disputa física. Posteriormente, jogadores como o zagueiro Gustavo Gómez, do Paraguai, além de atletas de Egito, Gana e Marrocos, passaram pela mesma situação.

A Puma é responsável pelo fornecimento de material esportivo para 11 seleções presentes no Mundial, ficando atrás apenas da Adidas, que veste 14 equipes, e da Nike, fornecedora de 12 seleções.

Também utilizam uniformes da marca Áustria, Costa do Marfim, Nova Zelândia, Portugal, Senegal e Suíça, embora essas equipes não tenham registrado problemas semelhantes até agora.

No comunicado, a empresa destacou que o desenvolvimento dos uniformes levou em consideração testes internos e sugestões dos próprios jogadores, que preferem tecidos mais leves para melhorar o desempenho em campo.

A Puma ressaltou ainda que, embora o futebol seja um esporte de intenso contato físico e as camisas possam sofrer danos em disputas mais fortes, os episódios registrados não comprometem a performance dos atletas durante as partidas.