O Bolsa Família possui algumas importantes regras para determinar quem pode ou não receber o benefício. Uma das várias questões que surgem na cabeça de muitos brasileiros diz respeito aos aposentados: afinal, podem receber o auxílio?

Saiba que aposentados também podem ter direito ao programa. Mas, uma regra é fundamental: a renda familiar precisa se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo governo federal.

Para participar do Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve permanecer dentro do limite exigido pelo programa. O cálculo é feito somando todos os rendimentos do grupo familiar e dividindo o valor pelo número de moradores da residência.

Além disso, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com as informações atualizadas. Outros fatores relacionados à situação de vulnerabilidade social da família também são considerados durante a análise.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aposentadoria não impede o recebimento como muitos pensam

Receber aposentadoria não impede automaticamente o acesso ao Bolsa Família. O que determina a elegibilidade é a renda familiar total. Dessa forma, o valor da aposentadoria entra no cálculo da renda per capita da família, mas não exclui o beneficiário do programa caso os requisitos sejam atendidos.

Como as regras do Bolsa Família podem sofrer alterações ao longo do tempo, é importante acompanhar as atualizações divulgadas pelo governo federal para verificar se a família continua dentro dos critérios exigidos.

Quem deseja saber se pode receber o Bolsa Família deve consultar seus dados no CadÚnico e verificar se a família atende às condições de renda estabelecidas pelo programa.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou os órgãos de assistência social do município. Os canais oficiais do governo federal também disponibilizam informações atualizadas sobre os requisitos e o funcionamento do benefício.