Soltar rojões para celebrar gols, vitórias e partidas importantes de futebol é um hábito bastante comum em diversas cidades brasileiras. No entanto, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, essa prática está proibida e pode gerar multas que chegam a R$ 10 mil, inclusive durante a realização da Copa do Mundo. A medida foi estabelecida por uma legislação municipal que entrou em vigor em julho de 2025.

De acordo com a norma, qualquer pessoa flagrada utilizando rojões, bombas, morteiros, busca-pés ou outros artefatos que produzam estampidos poderá ser penalizada. As multas variam entre R$ 500 e R$ 10 mil, dependendo da gravidade da infração e das circunstâncias em que ela ocorrer. Casos registrados nas proximidades de hospitais, escolas ou locais frequentados por pessoas mais vulneráveis ao barulho podem resultar em penalidades mais severas.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia afirma que a iniciativa tem como principal objetivo reduzir os impactos causados pela poluição sonora. Entre os grupos mais afetados pelos ruídos estão pacientes internados, idosos, crianças, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e animais domésticos, especialmente cães e gatos, que costumam apresentar grande sensibilidade a sons intensos.

A proibição está prevista na Lei Complementar nº 242/2025, sancionada em julho do ano passado. Segundo a administração municipal, a regra não se limita a eventos esportivos ou comemorações públicas. Ela também se aplica a residências, bares, distribuidoras e demais estabelecimentos localizados no município.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que poderá atuar tanto por meio de operações próprias quanto a partir de denúncias encaminhadas pela população. A intenção é reforçar o cumprimento da legislação durante períodos de maior movimentação, como competições esportivas e datas comemorativas.

Apesar da restrição aos artefatos barulhentos, a legislação permite o uso de fogos de artifício silenciosos. Esses produtos produzem apenas efeitos visuais, com luzes e cores, sem gerar estampidos que possam causar desconforto ou transtornos à população.