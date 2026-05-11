O novo aplicativo CNH do Brasil traz uma funcionalidade que permite aos futuros motoristas escolherem seus instrutores de forma prática. Essa mudança, segundo o Ministério dos Transportes, visa facilitar a fiscalização e aumentar a autonomia dos alunos no agendamento de aulas.

Com essa inovação, o processo de obtenção da CNH se torna mais acessível e flexível. O aplicativo disponibiliza uma lista de instrutores habilitados e autoescolas, que podem ser filtrados por geolocalização, CEP ou endereço.

Essa opção de escolha é uma novidade importante, pois permite que os alunos consultem a disponibilidade de horários e locais para as aulas, de acordo com os termos estabelecidos pelo Detran de cada estado. Essa funcionalidade é especialmente útil para quem busca um instrutor que atenda às suas necessidades específicas.

Cadastro e certificação

As aulas realizadas pelos instrutores cadastrados no aplicativo geram um certificado para os alunos. Atualmente, existem cerca de 172 mil instrutores habilitados no Brasil, mas a maior parte das aulas práticas ainda é realizada por profissionais vinculados a autoescolas.

O novo sistema de escolha pode incentivar uma maior diversidade de opções para os alunos, promovendo um aprendizado mais personalizado. Com a implementação dessa funcionalidade, o Ministério dos Transportes espera que a experiência de tirar a CNH se torne mais eficiente.

A possibilidade de escolher um instrutor facilita o acesso à formação necessária para a habilitação, permitindo que os futuros motoristas encontrem profissionais que se adequem ao seu estilo de aprendizado e horários disponíveis.

Além disso, a identificação dos instrutores pelas autoridades de fiscalização contribui para a segurança do processo, garantindo que apenas profissionais habilitados ofereçam aulas. Essa medida tem como objetivo não apenas melhorar a experiência do aluno, mas também assegurar a qualidade do ensino nas autoescolas e entre instrutores autônomos.