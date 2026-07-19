A digitalização das obrigações trabalhistas vai muito além do envio de informações ao eSocial e da emissão de guias pelo FGTS Digital. Atualmente, as empresas também precisam acompanhar regularmente o Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma oficial do Ministério do Trabalho e Emprego utilizada para o envio de notificações e comunicados aos empregadores.

Nas atualizações mais recentes do FGTS Digital, a Secretaria de Inspeção do Trabalho reforçou o papel do DET como principal canal para informar pendências relacionadas aos recolhimentos do FGTS, solicitações de regularização e demais procedimentos decorrentes da fiscalização.

Com isso, comunicações que antes eram feitas por outros meios passaram a ser disponibilizadas exclusivamente de forma eletrônica.

Na prática, não basta apenas transmitir corretamente os eventos ao eSocial. É essencial que as empresas consultem o DET com frequência para verificar notificações, inconsistências apontadas pelo governo e prazos para adoção de providências.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Falta de monitoramento pode gerar grandes dores de cabeça

Um equívoco comum é acreditar que, na ausência de correspondências físicas, não existem pendências. No entanto, com a modernização dos sistemas trabalhistas, diversos atos administrativos passaram a ser comunicados apenas pelos canais digitais do Ministério do Trabalho.

Por exemplo, uma empresa pode enviar corretamente a folha de pagamento ao eSocial, mas apresentar divergências entre as informações declaradas e os recolhimentos realizados pelo FGTS Digital.

Se uma notificação for emitida pelo DET e não for consultada dentro do prazo, o empregador pode perder a oportunidade de regularizar a situação espontaneamente antes da adoção de medidas administrativas.

Por isso, empresas que possuem equipe própria de Recursos Humanos ou terceirizam a folha de pagamento devem estabelecer claramente quem ficará responsável pelo acompanhamento periódico do DET, evitando que avisos importantes passem despercebidos.

A evolução das plataformas trabalhistas exige uma atuação integrada entre Recursos Humanos, Departamento Pessoal, contabilidade e setor jurídico.

Enquanto o Departamento Pessoal é responsável pelos envios ao eSocial, a contabilidade acompanha os impactos fiscais e previdenciários, e o jurídico pode atuar em questões relacionadas à fiscalização e processos trabalhistas.

De acordo com os especialistas, o cumprimento das obrigações não termina após o envio das informações aos sistemas do governo. É indispensável acompanhar continuamente os canais oficiais, já que uma notificação eletrônica ignorada pode resultar em custos adicionais, retrabalho e problemas que poderiam ser evitados com processos internos bem estruturados.

Medidas para reduzir riscos

Independentemente do porte da empresa, adotar boas práticas de monitoramento ajuda a minimizar riscos relacionados às notificações eletrônicas. Entre as principais recomendações estão:

definir um responsável pelo acompanhamento do DET;

realizar consultas periódicas ao sistema;

integrar RH, Departamento Pessoal, contabilidade e jurídico;

agir rapidamente diante de notificações ou solicitações de regularização;

manter controle interno sobre prazos e pendências.

Com o avanço da digitalização da fiscalização trabalhista, manter processos organizados e acompanhar os canais oficiais tornou-se tão importante quanto cumprir corretamente as obrigações acessórias.