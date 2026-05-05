O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta importante para aposentados e pensionistas no Brasil. A autarquia informou que todos os segurados devem se adequar a uma nova regra até o dia 20 de maio.

Aqueles que não realizarem o cadastro biométrico correm o risco de enfrentar a interrupção dos benefícios, o que pode trazer complicações financeiras e transtornos. O cadastro biométrico é uma exigência do Governo Federal que visa reduzir fraudes no sistema previdenciário.

Essa medida tem como objetivo garantir que apenas os segurados legítimos recebam os benefícios a que têm direito. Por isso, é fundamental que os aposentados e pensionistas realizem o registro da biometria nas bases oficiais da União. A falta desse cadastro pode resultar no bloqueio dos pagamentos, o que gera preocupação entre os beneficiários.

Como realizar o cadastro

Para facilitar o processo, o INSS recomenda que os segurados solicitem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A emissão desse documento permitirá uma integração mais eficiente com o sistema do INSS.

Além disso, a CIN será útil no momento de contratar serviços financeiros, como crédito consignado. Essa nova funcionalidade oferece uma camada extra de proteção contra fraudes, além de promover maior transparência nas transações realizadas pelos beneficiários.

Após o cadastro biométrico, os beneficiários devem utilizar o aplicativo “Meu INSS” para habilitar a função de reconhecimento facial ou digital. Essa ferramenta traz mais segurança na administração das finanças dos aposentados e pensionistas.

Embora a implementação dessa nova regra torne o processo mais rigoroso, ela visa aumentar a confiabilidade e segurança dos pagamentos realizados pelo INSS. O Governo Federal reconhece que algumas pessoas podem ter dificuldades em realizar o cadastro biométrico.

Por isso, o INSS estabeleceu algumas exceções temporárias para grupos específicos. Estão dispensados do cadastro os idosos com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção, moradores de regiões de difícil acesso e sem tecnologia adequada, além de brasileiros que residem no exterior e refugiados.