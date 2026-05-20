Uma nova lei aprovada pela Câmara dos Deputados pode permitir que trabalhadores tenham carteira assinada sem perder o Bolsa Família e outros benefícios sociais. A proposta atende profissionais contratados de forma temporária e agora segue para sanção presidencial após avançar no Congresso Nacional.

O projeto de lei 715/2023, conhecido como Lei dos Safristas, beneficia justamente trabalhadores rurais contratados para atividades de safra. A medida foi aprovada em votação simbólica nesta terça-feira (19/5) e recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Segundo o relator da proposta, o deputado federal Evair de Melo, as regras atuais do Bolsa Família acabam dificultando esse tipo de contratação. Isso porque muitas famílias deixam o programa assim que o trabalhador passa a ter registro formal em carteira, mesmo em empregos temporários.

Evair de Melo afirmou ainda que a produção agropecuária depende justamente desse tipo de contrato sazonal. Além disso, explicou que a nova regra busca atender famílias em situação de vulnerabilidade sem gerar aumento de gastos ou impacto fiscal para o governo federal.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, também comemorou a aprovação da proposta. Segundo ele, existe escassez de mão de obra em períodos de safra, especialmente para atividades ligadas à produção de frutas na região Sul do país.

Créditos: Valter Campanato/Agência Brasil

Medida tenta reduzir falta de trabalhadores no campo

Pedro Lupion destacou que os trabalhadores poderão manter benefícios sociais e, ao mesmo tempo, receber renda extra durante o período de contratação. De acordo com o parlamentar, esses contratos costumam durar cerca de 90 dias, justamente em épocas de maior demanda nas propriedades rurais.

O texto foi tratado como uma das prioridades da bancada durante o chamado “Dia do Agro”, articulado com o presidente da Câmara, Hugo Motta. A iniciativa reuniu projetos considerados estratégicos para o agronegócio brasileiro.