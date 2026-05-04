Caminhando para mais uma temporada sem título relevante, o Real Madrid já começa a olhar com carinho para 2026/27. E uma das prioridades do clube espanhol é definir a situação de Nico Paz, que tem se destacado no Como, da Itália, e possui uma cláusula de recompra prevista em contrato.

Segundo o El Chiringuito, um dos principais programas esportivos do país europeu, o time merengue tem até o dia 30 de maio para exercer a preferência. O que seria uma movimentação para lá de interessante financeiramente, tendo em vista que precisariam ser desembolsados apenas 9 milhões de euros (R$ 52,5 milhões).

O detalhe é que Nico está avaliado em 65 milhões de euros (R$ 379 milhões), valor muito maior que o previsto no vínculo firmado com o Como. Ou seja, Florentino Pérez pagaria sete vezes menos para fortalecer o plantel que até o final da jornada atual seguirá sendo comandado por Álvaro Arbeloa. Uma tacada de mestre.

Créditos: Instagram/Nico Paz

Cria das categorias de base madridistas, Paz fez todo o processo e passou pelo Castilla antes de estrear no profissional, em 2023. Ele chegou a disputar oito partidas e a marcar um gol vestindo o uniforme blanco antes de ser negociado com o time italiano para ganhar rodagem e se desenvolver.

Real Madrid está atento aos reforços

Além de Nico, o Real também tem observado a situação de Jacobo Ramón, outro destaque do Como. O bom desempenho do jovem zagueiro de 21 anos faz a diretoria merengue considerar fazer uma proposta oficial para tê-lo no Santiago Bernabéu.

Outro nome que está na mira é o do ponta Victor Muñoz, mais um talento da formação madridista, que atualmente está no Osasuna. Assim como no caso de Paz, o clube tem até o dia 30 de junho para exercer a recompra por 8 milhões de euros (R$ 46,8 milhões).