Em 2026, a Receita Federal implementará uma novidade no processo de restituição do Imposto de Renda: o Cashback IRPF. Essa iniciativa permitirá a devolução de valores pagos a mais por contribuintes que têm renda de até aproximadamente dois salários mínimos.

A medida deve beneficiar cerca de 4 milhões de brasileiros, com uma restituição média de R$ 125, totalizando um montante de R$ 500 milhões. O sistema da Receita Federal funcionará de forma automática, identificando contribuintes que tiveram Imposto de Renda retido na fonte em 2024, mas que não enviaram a declaração em 2025, pois não estavam obrigados a fazê-lo.

Quando houver valores a restituir, o pagamento será realizado de maneira automática, facilitando o processo para os beneficiários. O crédito será depositado diretamente na conta vinculada ao Pix com chave CPF.

Cronograma de pagamentos

A previsão é que os pagamentos do Cashback IRPF sejam feitos em um lote especial a partir de 15 de julho de 2026. Essa data marca o início da distribuição dos valores, permitindo que os contribuintes que se encaixam nos critérios estabelecidos possam receber sua restituição de forma rápida e prática.

A implementação desse sistema visa simplificar e agilizar o processo de devolução de impostos. A iniciativa da Receita Federal é significativa, pois busca atender a uma parcela da população que, muitas vezes, enfrenta dificuldades financeiras.

Com a devolução dos valores, espera-se que esses recursos possam auxiliar os beneficiários em suas despesas cotidianas. A medida também reflete um esforço do Governo Federal em promover a justiça fiscal e garantir que os contribuintes que pagaram a mais possam ser ressarcidos de forma eficiente.

O Cashback IRPF representa uma inovação importante no sistema de restituição do Imposto de Renda, destacando a preocupação da Receita Federal em atender contribuintes de baixa renda.