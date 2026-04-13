Uma rede chinesa de fast food iniciou suas operações no Brasil com a abertura de duas lojas neste sábado, 11. A chegada da empresa ao país ocorre mais de um ano após o anúncio de um investimento de R$ 3,2 bilhões por parte da maior rede de fast food do mundo.

Com mais de 47 mil unidades em todo o mundo, a Mixue se destaca por sua presença global, superando marcas como McDonald’s e Starbucks. O Brasil foi selecionado como o primeiro país da América do Sul para a expansão da Mixue devido à sua diversidade cultural e econômica.

Segundo Tian Zezhong, CEO da Mixue no Brasil, o país oferece um mercado interessante para a introdução de seus produtos. A entrada da Mixue no Brasil faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento global, que já inclui forte atuação na Ásia e agora se expande para novos mercados.

Geração de empregos e adaptação local

A ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) projeta que a presença da Mixue no Brasil poderá gerar até 25 mil empregos até 2030. A empresa busca adaptar seus produtos ao gosto local, começando pela capital paulista.

As primeiras lojas foram abertas no Shopping Cidade São Paulo e na Rua 25 de Março, locais estratégicos para atingir diferentes públicos. Além das duas primeiras lojas, a Mixue já planeja abrir mais duas unidades, uma no Shopping Campo Limpo e outra no Shopping Tatuapé.

A expectativa é de que a empresa inaugure entre 60 a 100 lojas ainda neste ano, incluindo pelo menos 10 unidades no Rio de Janeiro a partir do segundo semestre. Tian também mencionou que, enquanto alguns ingredientes, como limão e açaí, são adquiridos de produtores nacionais, a maioria dos insumos e equipamentos ainda é importada da China.