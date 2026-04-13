A indefinição envolvendo a presença do Irã na Copa do Mundo segue gerando debates intensos nos bastidores do futebol internacional. No entanto, o cenário ganhou novos contornos recentemente, justamente após a conclusão da repescagem e a necessidade de uma decisão definitiva.

A questão central passa pela impossibilidade de manter um grupo com apenas três seleções caso o Irã seja retirado da competição. Isso porque a FIFA precisa garantir equilíbrio esportivo, até mesmo considerando o formato da disputa e o avanço dos melhores terceiros colocados.

Regra da FIFA impede grupo com três seleções

Caso o Irã deixe a Copa do Mundo, a solução mais simples, que seria manter apenas três equipes no grupo, não pode ser aplicada. No entanto, isso criaria uma distorção direta na competição, já que essas seleções teriam menos jogos para pontuar.

Em um cenário com apenas duas partidas, nenhuma equipe poderia ultrapassar seis pontos, o que afetaria a comparação com outros grupos. Justamente por isso, a regra impede essa possibilidade, evitando qualquer desequilíbrio esportivo.

Outra alternativa analisada seria decretar W.O. contra o Irã em todos os jogos. No entanto, essa hipótese também foi descartada, até mesmo por gerar uma vantagem artificial com três pontos e três gols de saldo para todos.

Esse tipo de solução criaria um cenário injusto, principalmente na disputa por vagas entre os melhores terceiros colocados. Por isso, a tendência mais forte segue sendo a inclusão de uma nova seleção no grupo.

Créditos: Divulgação/Federação Iraniana de Futebol

Qual país deve substituir o Irã na Copa do Mundo?

Com a repescagem já concluída, o cenário ficou mais claro, justamente porque apenas algumas seleções permaneceram elegíveis dentro dos critérios discutidos. Ainda assim, não há confirmação oficial da FIFA sobre a escolha final.

Durante o processo, participaram seleções como Nova Caledônia, Jamaica, Bolívia e Suriname, além do RD Congo, que também esteve entre os finalistas da repescagem.

Com a definição dos confrontos e resultados, apenas as seleções que não garantiram vaga direta seguem como possíveis substitutas. Justamente por isso, o leque de opções diminuiu, concentrando a decisão em critérios técnicos e organizacionais.

Créditos: Divulgação / UAE

Cenários após a repescagem definida

Com a repescagem encerrada, a FIFA passa a ter um cenário mais objetivo para decidir quem herdará a vaga deixada pelo Irã. No entanto, a entidade ainda avalia qual critério será priorizado para manter o equilíbrio da competição.

Uma das possibilidades envolve considerar a melhor campanha entre as seleções que não se classificaram. Nesse caso, o desempenho ao longo da repescagem pode pesar diretamente na escolha final.

Outra alternativa é utilizar o ranking da FIFA como base principal. Até mesmo por isso, a seleção mais bem posicionada entre as elegíveis pode acabar sendo favorecida na decisão.

Além disso, a entidade também pode levar em conta fatores como organização do torneio e equilíbrio regional. Justamente por isso, a definição final ainda não foi anunciada, mesmo com o cenário já completamente desenhado.