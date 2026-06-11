Motoristas que realizam determinadas manobras ao volante podem acabar enfrentando uma das punições mais severas previstas para infrações de trânsito. A chamada “regra do pneu” está associada a uma multa de R$ 2.934,70 e ainda pode resultar na suspensão do direito de dirigir.

O termo é popularmente utilizado para se referir à prática de “cantar o pneu”, situação em que o veículo arranca de forma brusca ou é conduzido em uma manobra considerada perigosa. Apesar da expressão ser bastante conhecida, ela está ligada a uma infração com consequências relevantes para o condutor.

Na prática, esse tipo de comportamento é enquadrado como uma infração gravíssima. Justamente por isso, o valor da penalidade não segue o padrão comum aplicado a outras ocorrências registradas no trânsito.

O montante chega a R$ 2.934,70 porque a multa recebe um fator multiplicador de dez vezes sobre o valor normalmente previsto para uma infração dessa natureza. Com isso, o impacto financeiro para o motorista se torna significativamente maior.

Além da questão financeira, a punição não se limita ao pagamento da multa. O condutor também pode ser submetido à suspensão do direito de dirigir, medida que amplia os efeitos da infração e exige ainda mais atenção por parte de quem está ao volante.

Esse cenário faz com que a chamada “regra do pneu” seja frequentemente lembrada entre as penalidades mais pesadas relacionadas a comportamentos inadequados na condução de veículos. No entanto, muitos motoristas desconhecem a gravidade das consequências envolvidas.

Créditos: Magnific

Penalidade vai além do prejuízo financeiro

A combinação entre multa elevada e possibilidade de suspensão da carteira de habilitação torna essa infração especialmente severa. Até mesmo uma única ocorrência pode gerar impactos que vão muito além do desembolso financeiro imediato.

Por isso, compreender o que caracteriza o ato de “cantar o pneu” e as punições associadas à prática é fundamental para evitar transtornos. Afinal, a chamada “regra do pneu” pode resultar tanto em uma cobrança de R$ 2.934,70 quanto na perda temporária do direito de dirigir.