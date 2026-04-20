O lateral-esquerdo Reinaldo é do São Paulo. Hoje com 36 anos de idade e defendendo as cores do Mirassol, o veterano concedeu entrevista ao Abre Aspas, do Globo Esporte, e declarou todo o sentimento de torcedor que possui pelo clube do Morumbi.

“É o clube do meu coração, o clube que eu me identifiquei muito, não só porque joguei lá, vem desde antes, de noite de Libertadores, vendo os meus conterrâneos jogando com a camisa do São Paulo, o Aloisio Chulapa, depois o Willian José, o Souza, vendo esses caras jogando lá, eu falava: nossa, eu tenho que jogar, eu tenho que vestir essa camisa também.

Segundo o camisa 6, ele não perde um jogo da equipe tricolor até hoje. Mas a relação com a instituição começou antes mesmo do compromisso profissional. O jogador profetizou em 2011 que um dia gostaria de vestir o uniforme do clube, o que, anos depois, acabou se concretizando.

Créditos: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

“Até tem um vídeo (de 2011) em que eu falo: não quero jogar lá fora, não, quero jogar no São Paulo. Eu falo que palavras têm poder, então, graças a Deus, eu realizei esse sonho de vestir a camisa de São Paulo não só uma vez, mas muitas, muitas vezes por quase 10 anos. É inesquecível tudo que eu vivi dentro daquele clube, jogando só com craques. Chegando lá, fui cumprimentar o Rogério Ceni todo tremendo”, acrescentou.

Reinaldo fez história no São Paulo

Ao todo, foram oito temporadas vestindo a camisa tricolor, com 375 jogos disputados, 32 gols marcados e um título conquistado (Paulistão 2021). Durante um bom tempo, o lateral foi uma das referências do elenco são-paulino.

Além do Tricolor Paulista, Reinaldo defendeu as cores de Penapolense, Paulista, Sport, Ponte Preta, Chapecoense e Grêmio. Desde 2025, está no Mirassol.