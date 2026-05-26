No dia 26 de maio de 2026, o concurso 1218 da Dia de Sorte ocorreu, atraindo a atenção de muitos apostadores em busca de prêmios. A expectativa estava alta, com um prêmio acumulado que prometia atrair ainda mais participantes. A seguir, apresentamos os detalhes do sorteio e como participar.

Os números sorteados são:

Dezenas: 16 – 12 – 09 – 30 – 05 – 04 – 11

Mês da Sorte: Fevereiro – 02

Como jogar na Dia de Sorte

Para participar da Dia de Sorte, os jogadores escolhem de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis, além de selecionar um Mês da Sorte. A modalidade Surpresinha permite que os números sejam escolhidos aleatoriamente pela Caixa Econômica Federal.

Os jogadores também têm a opção de utilizar a Teimosinha, que permite repetir o mesmo jogo por até 12 concursos consecutivos. As apostas podem ganhar prêmios ao acertar quatro, cinco, seis ou sete números. Além disso, há uma premiação específica para quem acerta o Mês da Sorte.

O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50. A arrecadação total é dividida, sendo que 43,79% é destinada à premiação. A premiação do Mês da Sorte é cumulativa e independente das demais faixas de premiação.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números apostados. Para quem joga 7 números, a chance de acerto é de 1 em 2.629.575. Para 6 números, a chance é de 1 em 15.652, e para 5 números, 1 em 453. Jogar com 4 números oferece uma chance de 1 em 37, e o Mês da Sorte tem uma probabilidade de 1 em 12.