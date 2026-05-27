O sorteio do concurso 2962 da Dupla Sena ocorreu na quarta-feira (27) em São Paulo. O prêmio estava estimado em R$1.600.000,00, e em cada concurso da Dupla Sena, dois sorteios são realizados de forma independente.

No primeiro sorteio, são sorteadas seis dezenas entre as 50 disponíveis, e o mesmo processo se repete no segundo sorteio. Para o concurso 2962, os números sorteados foram:

1º: 38 – 43 – 45 – 48 – 24 – 17

2º: 38 – 48 – 34 – 16 – 05 – 36

Faixas de premiação

Na Dupla Sena, os prêmios são divididos em diferentes faixas. O maior prêmio é destinado ao apostador que acerta as seis dezenas do primeiro sorteio, enquanto o segundo maior prêmio é para aqueles que acertam as seis do segundo sorteio. Além disso, prêmios são concedidos para quem acerta 3, 4 ou 5 dezenas em qualquer um dos sorteios.

Os apostadores podem escolher entre diferentes tipos de apostas na Dupla Sena. Os valores para as apostas variam conforme o número de dezenas escolhidas, começando em R$ 2,50 para 6 dezenas e chegando a R$ 12.512,50 para 15 dezenas.

Também existe a opção de participar de um Bolão Oficial, onde até 50 pessoas podem apostar juntas, com um valor mínimo de R$ 10,00. Para resgatar prêmios da Dupla Sena, o procedimento depende do valor ganho.

Se o prêmio for inferior a R$ 1.903,98, o ganhador pode retirar o valor em qualquer casa lotérica. Para prêmios maiores, o resgate deve ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal. Prêmios abaixo de R$ 10.000,00 são pagos no ato, enquanto valores superiores a esse são processados em até dois dias úteis, após a verificação do comprovante de aposta.