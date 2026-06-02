O concurso 3701 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (2), às 21h, sorteou um prêmio estimado em R$ 2 milhões. A quantia milionária atraiu a atenção de apostadores de todo o Brasil, que tentaram a sorte em busca do valor milionário.

Os números sorteados foram:

10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

Confira abaixo os números sorteados nos dez concursos mais recentes da Lotofácil:

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

3694 (25/05/2026): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

3692 (22/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

3691 (21/05/2026): 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Três vencedores na última segunda-feira (1º)

O concurso da Lotofácil realizado na última segunda-feira (1º) não acumulou. Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas e cada uma receberá R$ 2.629.360,29. Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de:

Caxias do Sul (RS);

Mauá (SP);

São Paulo (SP).

Além dos vencedores da faixa principal, milhares de apostadores também foram contemplados nas demais categorias de premiação. Ao todo, 711 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 1.395,00 cada. Já 26.961 bilhetes tiveram 13 acertos e receberão R$ 35,00.

Na faixa de 12 dezenas, 289.803 apostas foram premiadas com R$ 14,00 cada. Por fim, 1.469.737 apostadores acertaram 11 números e terão direito ao prêmio de R$ 7,00.

Processo para resgate do prêmio

Os ganhadores da Lotofácil podem resgatar seus prêmios tanto em casas lotéricas credenciadas quanto nas agências da Caixa Econômica Federal. No entanto, o local para retirada do valor depende da quantia recebida.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser sacados diretamente em qualquer lotérica autorizada, mediante apresentação do comprovante da aposta premiada.

Já os valores superiores a esse limite devem ser retirados exclusivamente em uma agência da Caixa. Nesses casos, o apostador precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto e o bilhete original da aposta vencedora para efetuar o resgate.