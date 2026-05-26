O sorteio do concurso 3695 da Lotofácil ocorreu na noite de terça-feira (26) às 21h.

Os números sorteados foram:

08 – 23 – 24 – 22 – 21 – 02 – 06 – 13 – 04 – 09 – 03 – 01 – 17 – 18 – 15

Resultados anteriores da Lotofácil

Os resultados anteriores da Lotofácil são importantes para os apostadores que desejam acompanhar padrões e tendências. O último resultado antes do concurso 3695 foi o 3694, realizado no dia 25 de maio, cujos números sorteados foram: 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24.

O próximo sorteio, identificado como concurso 3696, está programado para ocorrer na quarta-feira, 27 de maio de 2026. Para aqueles que desejam participar da Lotofácil, o processo de resgate dos prêmios é simples e varia conforme o valor ganho.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Para valores superiores, o resgate deve ser feito exclusivamente nas agências da Caixa, onde é necessário apresentar documento de identidade e recibo da aposta.

Os apostadores têm a opção de escolher entre 15 a 20 números no volante, sendo que a menor aposta custa R$ 3,50. Para aumentar as chances de ganhar, é possível participar de bolões, com cotas a partir de R$ 4,50. O sorteio da Lotofácil continua atraindo interessados, e espera-se que o próximo mantenha esse nível de participação.