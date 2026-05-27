O sorteio do concurso 3696 da Lotofácil ocorreu na noite de quarta-feira (27) às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, atraindo a atenção de muitos apostadores.

Os números sorteados foram: 23 – 15 – 02 – 24 – 17 – 21 – 16 – 09 – 05 – 07 – 19 – 13 – 11 – 03 – 06.

Últimos resultados da Lotofácil

Os resultados anteriores da Lotofácil também são relevantes para os apostadores. O concurso 3695, realizado no dia 26, trouxe os números: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 . Essa sequência é parte da análise que os jogadores costumam fazer para aumentar suas chances em futuros sorteios.

Os resultados dos concursos anteriores podem influenciar as escolhas de números nas apostas subsequentes. O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3697, agendado para quinta-feira, 28 de maio de 2026.

Para os ganhadores da Lotofácil, o processo de resgate dos prêmios é simples. Para valores de até R$ 2.428,79, o prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa.

Para prêmios acima desse valor, o resgate deve ser feito apenas nas agências da Caixa, com a apresentação de documentos como o CPF e o recibo de aposta. Para prêmios de R$ 10.000,00 ou mais, o pagamento é feito em até dois dias úteis após a solicitação.