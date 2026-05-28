O sorteio do concurso 3697 da Lotofácil ocorreu na noite de quinta-feira (28), às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões, atraindo a participação de diversos apostadores. Os números sorteados foram:

05 – 09 – 25 – 24 – 15 – 18 – 19 – 07 – 10 – 21 – 01 – 06 – 17 – 20 – 13

Últimos Resultado

Para contextualizar o sorteio atual, era importante observar os resultados dos concursos anteriores. O último sorteio antes do 3697, o concurso 3696, realizado no dia 27 de maio, teve os números 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24.

Outros resultados:

Lotofácil 3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

Lotofácil 3694 (25/05/2026): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

Lotofácil 3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Lotofácil 3692 (22/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Lotofácil 3691 (21/05/2026): 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Lotofácil 3690 (20/05/2026): 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Lotofácil 3689 (19/05/2026): 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23

Lotofácil 3688 (18/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25

Lotofácil 3687 (16/05/2026): 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Lotofácil 3686 (15/05/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 15 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

Para participar da Lotofácil, os apostadores precisam escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. A menor aposta, que custa R$ 3,50, exige a escolha de 15 números. Quanto mais números escolhidos, maior é a chance de ganhar.