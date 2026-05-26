O sorteio da Mega Sena desta terça-feira (26) já foi realizado e os números do concurso 3011 já podem ser conferidos pelos apostadores. Enquanto isso, os detalhes sobre os ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação seguem aguardados.

Veja abaixo os números sorteados na Mega Sena nesta terça-feira (26):

02 – 05 – 60 – 36 – 27 – 40

Até o momento, também não existe confirmação sobre apostas vencedoras na faixa principal. Justamente por isso, a expectativa continua crescendo entre os apostadores, principalmente diante da possibilidade de o prêmio acumular novamente para o próximo concurso.

Enquanto isso, os dados completos sobre os ganhadores devem ser divulgados nas próximas horas. Além disso, detalhes sobre a quantidade de apostas premiadas em cada faixa também seguem aguardados pelos participantes de diferentes regiões do país.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como jogar na Mega Sena

Na Mega Sena, o apostador deve escolher entre 6 e 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Além disso, também existe a opção da Surpresinha, modalidade em que os números são definidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem quatro, cinco ou seis números. Justamente por isso, a Mega Sena segue entre as loterias mais populares do Brasil, até mesmo por oferecer premiações milionárias que costumam atrair jogadores em praticamente todos os concursos.