O sorteio do concurso 3012 da Mega-Sena aconteceu na noite de quinta-feira (28) às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 5,7 milhões, atraindo a atenção de muitos apostadores. Os números sorteados foram:

49 – 17 – 05 – 41 – 07 – 42

Últimos Resultados

Os dez resultados mais recentes dos sorteios da Mega-Sena foram:

Mega-Sena 3011 (26/05/2026): 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60

Mega-Sena 3010 (23/05/2026): 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47

Mega-Sena 3009 (16/05/2026): 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30

Mega-Sena 3008 (14/05/2026): 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44

Mega-Sena 3007 (12/05/2026): 17 – 19 – 27 – 32 – 38 – 44

Mega-Sena 3006 (09/05/2026): 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60

Mega-Sena 3005 (07/05/2026): 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50

Mega-Sena 3004 (05/05/2026): 01 – 05 – 07 – 22 – 50 – 59

Mega-Sena 3003 (02/05/2026): 08 – 24 – 27 – 37 – 47 – 55

Mega-Sena 3002 (30/04/2026): 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58

Como Jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, os apostadores precisam marcar seis números entre os 60 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O processo de resgate dos prêmios é simples e varia conforme o valor.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada, enquanto valores superiores precisavam ser resgatados nas agências da Caixa. Os sorteios da Mega-Sena são transmitidos ao vivo pela RedeTV! e também podem ser acompanhados pelo perfil da Caixa no YouTube e Facebook.