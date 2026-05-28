O sorteio do concurso 7037 da Quina ocorreu na noite de quinta-feira (28), às 21h. O prêmio foi de R$ 10,3 milhões para os acertadores dos 5 números:

26 – 55 – 42 – 09 – 66

Últimos Resultados

Para contextualizar o sorteio atual, é importante observar os resultados anteriores.

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01 – 29 – 32 – 33 – 56

Quina 7032 (22/05/2026): 05 – 28 – 48 – 49 – 71

Quina 7031 (21/05/2026): 03 – 12 – 40 – 56 – 70

Quina 7030 (20/05/2026): 16 – 19 – 24 – 50 – 55

Quina 7029 (19/05/2026): 13 – 14 – 17 – 20 – 59

Quina 7028 (18/05/2026): 01 – 16 – 41 – 42 – 74

Quina 7027 (16/05/2026): 24 – 27 – 34 – 44 – 47

Como Jogar na Quina

Para participar da Quina, os apostadores precisam escolher cinco números entre os 80 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio. O processo de resgate dos prêmios é simples, variando conforme o valor ganho.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada, enquanto valores superiores precisam ser resgatados nas agências da Caixa. Os sorteios da Quina são transmitidos ao vivo pela RedeTV! e também podem ser acompanhados pelo perfil da Caixa no YouTube e Facebook.