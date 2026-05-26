Nesta terça (26), ocorreu o sorteio do concurso 7035 da Quina. O prêmio estava estimado em R$ R$ 2,8 milhões. Os apostadores aguardam ansiosos pelos números sorteados e pela chance de ganhar prêmios milionários.

Os números sorteados foram:

Números: 15 – 14 – 48 – 73 – 58

Últimos Resultados da Quina

Os últimos resultados da Quina foram:

Quina 7033 (23/05/2026) : 01 – 29 – 32 – 33 – 56

: 01 – 29 – 32 – 33 – 56 Quina 7032 (22/05/2026) : 05 – 28 – 48 – 49 – 71

: 05 – 28 – 48 – 49 – 71 Quina 7031 (21/05/2026) : 03 – 12 – 40 – 56 – 70

: 03 – 12 – 40 – 56 – 70 Quina 7030 (20/05/2026) : 16 – 19 – 24 – 50 – 55

: 16 – 19 – 24 – 50 – 55 Quina 7029 (19/05/2026) : 13 – 14 – 17 – 20 – 59

: 13 – 14 – 17 – 20 – 59 Quina 7028 (18/05/2026) : 01 – 16 – 41 – 42 – 74

: 01 – 16 – 41 – 42 – 74 Quina 7027 (16/05/2026) : 24 – 27 – 34 – 44 – 47

: 24 – 27 – 34 – 44 – 47 Quina 7026 (15/05/2026) : 19 – 51 – 55 – 57 – 70

: 19 – 51 – 55 – 57 – 70 Quina 7025 (14/05/2026) : 14 – 27 – 29 – 50 – 57

: 14 – 27 – 29 – 50 – 57 Quina 7024 (13/05/2026): 02 – 38 – 43 – 48 – 74

Como resgatar o prêmio da Quina

Para resgatar prêmios da Quina, o processo varia conforme o valor a ser recebido. Para prêmios brutos de até R$ 2.428,79, é possível retirar em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Os sorteios da Quina ocorrem seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). Os apostadores podem fazer suas apostas até as 20h do dia do sorteio.

Os jogadores escolhem cinco números entre os 80 disponíveis. É possível ganhar prêmios ao acertar a partir de dois números. A menor aposta custa R$ 3, e quanto mais números forem escolhidos, maior a chance de ganhar.