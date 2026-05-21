Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2394 da Timemania. Com o acúmulo do evento anterior, a premiação da modalidade chegou a R$ 28 milhões. Como de praxe, os ganhadores não foram divulgados.

Confira abaixo as sete dezenas sorteadas no concurso 2394 da Timemania:

Dezenas sorteadas: 73 – 52 – 26 – 08 – 03 – 47 – 15.

Time do Coração: Atlético-MG

O sorteio, realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, teve início por volta das 21h. A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores de todo o país ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Após o evento, a organizadora deu início ao processo de conferência das apostas. Seguindo o protocolo, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como apostar na Timemania?

Na Timemania, é possível ganhar ao acertar as sete dezenas oficiais, seis, cinco, quatro ou até três números. Além disso, acertar o Time do Coração também rende uma recompensa com valor fixo, funcionando como uma excelente chance extra de recuperar o valor do bilhete.

Outro ponto a ser destacado em relação a modalidade é o seu caráter de apoio ao esporte nacional: uma parte considerável do valor arrecadado com as apostas é repassada diretamente aos clubes de futebol brasileiros para o abatimento de dívidas fiscais e investimentos estruturais.

Para apostar, basta escolher dez números (entre 1 e 80) e um Time do Coração (entre 10 opções disponíveis no volante). O valor da aposta é R$3,50. É possível fazê-la presencialmente nas Casas Lotéricas ou online via site e aplicativo (disponível para Android e iOS);

Sorteios

Os sorteios da Timemania acontecem às terças, quintas e sábados. A chance de acertar os sete números sorteados é de 1 em 26.412.637 com a aposta simples. Já a probabilidade de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.