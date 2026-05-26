A Timemania teve seu concurso número 2396 realizado hoje (26). O sorteio ocorreu às 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 62 – 27 – 68 – 37 – 01 – 52 – 30 . O Time do Coração escolhido foi o Botafogo-SP, representado pelo número 16.

Como jogar na Timemania

A Timemania é direcionada aos fãs de futebol, permitindo que os apostadores escolham 10 números entre os 80 disponíveis no volante. Além disso, é necessário selecionar um Time do Coração dentre os clubes listados. O custo do bilhete é de R$ 3,50, conforme indicado na loja digital da Caixa.

As chances de ganhar na Timemania são definidas pelo sistema de apostas, onde todos jogam com a mesma quantidade de números. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 26.472.637. Para prêmios menores, as probabilidades são: 6 acertos (1 em 216.103), 5 acertos (1 em 5.220), 4 acertos (1 em 276), 3 acertos (1 em 29) e Time do Coração (1 em 80).

O próximo concurso, número 2397, está agendado para o dia 28 de maio de 2026. A Timemania realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, mantendo a expectativa entre os apostadores que sonham em ganhar prêmios significativos.