Nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 849 da Super Sete. Com o acúmulo do evento anterior, a premiação chegou a R$ 550 mil. Os ganhadores da combinação dos números não foram divulgados.
Veja abaixo os números sorteados por coluna:
09 – 03 – 04 – 05 – 02 – 07 – 05
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), onde a Caixa faz os eventos de loterias. Os apostadores puderam acompanhar odo o processo da extração das dezenas em tempo real, tendo em vista que a organização disponibilizou a transmissão ao vivo em seu canal oficial do YouTube.
A modalidade, vale destacar, distribui gratificações para os jogadores que acertarem os números de diferentes maneiras. Além do ganhador principal, estão previstos repasses a mais de um vencedor nas faixas secundárias, se for o caso.
Como apostar na Super Sete?
A aposta mínima da modalidade custa R$ 3,00. O jogador escolhe um número (de 0 a 9) em cada uma das sete colunas. São sorteados sete números, um por coluna. Os apostadores podem optar pela aposta múltipla, surpresinha e teimosinha.
- Apostas múltiplas: até 21 números no total, com mínimo de um e máximo de três por coluna;
- Surpresinha: números escolhidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal;
- Teimosinha: repita o mesmo jogo por três, seis, nove ou doze concursos consecutivos.
Ganham prêmios as apostas que:
- Tiverem 7 acertos;
- Tiverem 6 acertos;
- Tiverem 5 acertos;
- Tiverem 4 acertos;
- Tiverem 3 acertos.
O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Desse montante, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, que são de R$ 5 para apostas com três acertos entre os sete números sorteados. Os sorteios ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h.
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