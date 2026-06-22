O Vasco da Gama está em busca de um técnico após acertar a demissão de Renato Gaúcho na semana passada. Segundo informações do portal ‘ge’, o principal alvo do clube carioca é Marcelo Gallardo, ídolo do River Plate, que está livre no mercado da bola desde que oficializou sua saída do Monumental de Núñez.

Ainda não foi feita proposta oficial ou qualquer contato por parte da agremiação de São Januário, mas o interesse é real. Aliás, o desejo do Cruzmaltino pelo treinador de 50 anos de idade é antigo. A diretoria vascaína o procurou antes mesmo de acertar com Portaluppi.

Na ocasião, porém, o argentino recusou o convite por priorizar o descanso após a saída do River. Outro nome comentado nos bastidores do clube é Hernán Crespo, que também está livre no mercado desde que deixou o São Paulo. Contudo, o ex-centroavante não tem tanta aprovação quanto Muñeco.

Acontece que para tê-lo, o Vasco precisará abrir os cofres. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Gallardo embolsava nada menos que R$ 3 milhões mensais no River. Para se ter uma ideia, só o português Abel Ferreira, comandante do Palmeiras é remunerado nesse mesmo patamar no futebol brasileiro.

Créditos: Instagram/River Plate

Marcelo Gallardo quer mais para vir ao Brasil

É possível que Muñeco peça um valor ainda maior para vir trabalhar no Brasil, exigindo mais esforço financeiro do Cruzmaltino. Em 2022, o Atlético-MG chegou a procurá-lo pouco depois do fim de sua primeira passagem pela equipe de Buenos Aires.

Na época, Gallardo pediu nada menos que US$ 10 milhões por ano para atuar nos gramados nacionais. Essa quantia equivalia a R$ 53,88 milhões, ou R$ 4,140 milhões por mês, incluindo o 13º salário. São cifras que fariam do argentino o treinador mais bem pago do continente e que, certamente, estão fora da realidade vascaína.