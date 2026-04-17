A Globo está em fase avançada de negociações para renovar o contrato de licenciamento do Big Brother Brasil. O acordo atual se estende até 2027, e a nova proposta visa a continuidade do programa por mais três temporadas, garantindo sua presença na grade até 2030.

Essa decisão reflete a confiança da emissora na capacidade do reality show de atrair audiência e gerar receitas. A colaboração entre a Globo e a Endemol Shine, responsável pelo formato do programa, tem se mostrado frutífera.

Além do pagamento pelos direitos de uso do Big Brother, a Endemol Shine também recebe uma parte dos lucros gerados pelo programa. Essa relação comercial é benéfica para ambas as partes, assegurando a continuidade do formato que se tornou um dos principais produtos da televisão brasileira.

Mudanças na liderança da Globo

A renovação mais recente do contrato ocorreu em 2024, quando J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, estava à frente da área de reality shows da Globo. Após sua saída, Rodrigo Dourado assumiu a direção do programa.

Dourado tem uma longa trajetória no BBB, participando da produção desde a segunda edição, o que traz continuidade e experiência à nova fase do reality. A atual edição do Big Brother Brasil, que encerra no dia 21 de abril de 2026, tem sido considerada um sucesso significativo.

De acordo com dados do Kantar Ibope, o BBB 26 alcançou 115 milhões de pessoas até o momento. Esses números demonstram o impacto do programa na audiência, consolidando sua posição como um dos eventos mais assistidos da televisão.

Desde sua estreia, a média de audiência do programa é de 17 pontos na Grande São Paulo e 18 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT). Essas métricas são essenciais para avaliar o desempenho do programa e sua relevância no cenário televisivo.