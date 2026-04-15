A volta inesperada de Ricardo Goulart aos gramados pegou muitos torcedores de surpresa nos últimos dias. Após encerrar a carreira de forma discreta, o meia-atacante reaparece em um cenário diferente, mas ainda cercado de expectativa e curiosidade sobre seu desempenho.

No entanto, foi apenas na última segunda-feira (13) que o destino do jogador veio à tona. O veterano de 34 anos foi anunciado como novo reforço do Santana do Parahyba, equipe de várzea de São José dos Campos (SP), reacendendo sua ligação com o futebol.

Retorno inesperado movimenta bastidores

A confirmação da contratação veio por meio das redes sociais do próprio Santana do Parahyba. Atual campeão da principal liga amadora da cidade, o clube celebrou a chegada de um atleta com histórico vencedor e passagem marcante por grandes equipes.

Justamente por isso, o anúncio gerou repercussão imediata entre torcedores e admiradores da carreira do jogador. Ainda assim, a equipe não revelou quando Goulart fará sua estreia, mantendo um certo mistério sobre seu retorno efetivo aos campos.

O contexto atual é bem diferente do futebol profissional que ele deixou para trás. Mesmo assim, trata-se de um ambiente competitivo, o que mostra que o desejo de seguir jogando continua vivo dentro do atleta.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Carreira marcada por títulos e protagonismo

O auge de Cruzeiro foi justamente o momento mais brilhante da trajetória de Goulart. Contratado em 2013 após se destacar pelo Goiás, ele rapidamente se tornou peça fundamental de um dos times mais dominantes do país.

Ao lado de Everton Ribeiro, formou uma dupla decisiva que marcou época no futebol nacional. Foram 34 gols em 99 partidas, além das conquistas do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014 e do título mineiro em 2014.

Até mesmo a Seleção Brasileira entrou no radar do jogador naquele período. Suas atuações consistentes renderam convocações, consolidando seu nome entre os principais destaques do futebol brasileiro na época.

Já sua passagem pelo Palmeiras, em 2019, teve um tom bem diferente. Emprestado pelo Guangzhou Evergrande, ele enfrentou problemas físicos e disputou apenas 12 jogos, com quatro gols marcados.

Créditos: Divulgação/Cruzeiro

China, aposentadoria e nova decisão

Foi justamente no Guangzhou Evergrande que Goulart viveu uma fase extremamente vitoriosa no exterior. Entre 2015 e 2021, acumulou títulos importantes, incluindo o tricampeonato da Superliga Chinesa, a Liga dos Campeões da AFC, a Copa da China e a Supercopa local.

No entanto, a carreira acabou sendo interrompida em 2023, quando defendia o Bahia. Aos 31 anos, ele anunciou a aposentadoria alegando questões físicas e também insatisfação com seu próprio rendimento dentro de campo.

Durante sua despedida, o jogador deixou claro que a decisão não foi repentina. Ele revelou que vinha refletindo sobre o assunto, com apoio da família e de sua equipe, buscando novos caminhos fora das quatro linhas.

Agora, justamente quando muitos acreditavam que sua trajetória no futebol estava encerrada, Goulart surpreende ao aceitar um novo desafio. Mesmo em um cenário menos exigente, sua volta mostra que a conexão com o esporte segue forte e longe de desaparecer.