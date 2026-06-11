Enquanto o Flamengo lida com o interesse de times de fora em Agustín Rossi, o Vasco da Gama sonha em tirar atacante do rival. O clube de São Januário é mais um que está de olho na contratação de Everton Cebolinha, que deve deixar a Gávea.

Segundo informações do jornalista Guilherme Pinheiro, também conhecido como ”Flazoeiro”, o Cruzmaltino realizou uma sondagem para saber mais a respeito da situação do camisa 11. Cebolinha tem vínculo válido até dezembro deste ano e não deve continuar no Rubro-Negro para a próxima temporada.

A partir de julho, o atleta poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e, assim, se transferir sem custos. Everton é um pedido do técnico Renato Gaúcho. Ambos trabalharam juntos no Grêmio e juntos foram campeões da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Atualmente, Portaluppi conta com Adson, Andrés Gómez, Marino Hinestroza e Nuno Moreira como opções da posição no plantel vascaíno. Cebolinha chegaria em São Januário não para ser mais uma peça no grupo, mas para brigar de fato pela titularidade no ataque.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi está na mira de River Plate e Besiktas

De acordo com informações do portal Coluna do Fla, o River Plate, da Argentina, e o Besiktas, da Turquia, estão de olho em Rossi. Com a janela de transferências próxima de abrir, as agremiações começam a se movimentar para se reforçar.

O interesse dos turcos é antigo. O Besiktas apresentou uma proposta à diretoria flamenguista no começo do ano e recebeu uma recusa imediata. Agora, a equipe europeia pode fazer uma nova investida e tentar a sorte novamente.

Desta vez, porém, existe a concorrência do River. O clube de Buenos Aires passa por um processo de reformulação e tem ao seu favor o fator casa, que pode seduzir o arqueiro argentino a trocar o Maracanã pelo Monumental de Núñez.