Em processo de reformulação do elenco, o River Plate prepara uma barca de dispensas com cinco jogadores. O clima não anda nada bom pelos lados do clube argentino e a decisão foi tomada após a recente derrota para o Belgrano, no Torneo Apertura.

Segundo informações do Diário Olé, Kevin Castaño, Paulo Díaz e Maxi Salas devem deixar o Monumental de Núñez na janela do meio do ano. Giuliano Galoppo e Fabricio Bustos, por sua vez, não são nomes certos para serem negociados, mas podem seguir o mesmo caminho dos companheiros em caso de propostas.

Tratam-se de atletas que perderam espaço e têm sido pouco utilizados sob o comando do técnico Eduardo Coudet. Além disso, o intuito das movimentações é abrir espaço na folha salarial para as chegadas de jogadores de peso, como Otamendi, do Benfica, Thiago Almada, do Atlético de Madrid, Giovani Simeone, do Torino, e Ángel Correa, do Tigres.

Créditos: Instagram/River Plate

Diante desse cenário, o Corinthians e outros clubes brasileiros podem aproveitar para reforçar seus elencos visando a sequência da temporada. Como os atletas estão fora dos planos, o River não deve dificultar as tratativas. Existe até mesmo a possibilidade de rescisão contratual, o que possibilitaria contratações sem custos de transferências.

Corinthians está em busca de reforços

A barca de dispensas do River é uma oportunidade e tanto para o Timão, que está em busca de peças para qualificar o elenco de Fernando Diniz. O clube paulista monitora diferentes posições no mercado, dentre as quais a de atacante.

A ideia é adicionar mais opções ao plantel atual. Mas como existe a possibilidade de saída de Yuri Alberto e Memphis Depay, uma movimentação desse tipo pede ainda mais atenção por parte da diretoria alvinegra.

Vale destacar que o clube atravessa um momento financeiro complicado e a preferência é justamente por atletas de baixa exigência financeira ou que estejam livres.