A relação entre Kylian Mbappé e a torcida do Real Madrid não anda nada boa. O atacante francês é um dos principais alvos das críticas dos fanáticos merengues, furiosos com mais uma temporada ruim do time, que o querem fora do clube o quanto antes.

Uma petição criada por torcedores na internet chegou a marca de 70 milhões de assinaturas nas últimas horas. O tema? A saída do camisa 10 do Santiago Bernabéu, escancarando de vez a insatisfação dos madridistas em relação ao jogador mais caro e tido como grande estrela do elenco galáctico.

Esse atrito entre o atleta e a torcida merengue coloca em xeque a permanência do profissional na capital espanhola já nesta janela de transferências. O descontentamento dos torcedores diz respeito ao comportamento de Kylian dentro e fora de campo, o que coloca ainda mais pressão sobre os envolvidos na situação.

Créditos: Instagram/Mbappé

Mbappé tem tido comportamentos nos últimos dias que têm desagradado e muito os madridistas. Após a briga entre Valverde e Tchouaméni, por exemplo, ele foi visto deixando o CT do Real aos risos. Já em outro episódio, discutiu com um membro da comissão técnica durante um treinamento,

Mbappé x Real: El Clasico colocou mais lenha na fogueira

Não bastasse o clima nada agradável, uma atitude tomada pelo francês durante o El Clasico do fim de semana acirrou ainda mais os ânimos. Lesionado, o atacante não pôde estar em campo e viu de longe a derrota dos companheiros, por 2 a 0, no Camp Nou.

Acontece que Kylian acompanhou o jogo contra o Barcelona da Itália, para onde viajou com o intuito de encontrar a namorada. Na tentativa de mostrar que não estava alheio, ele acabou gerando uma turbulência ao postar uma foto com a mensagem “Hala Madrid” quando o placar já apontava a vantagem do rival.

Os torcedores, que já não estavam nada contentes, receberam a publicação como uma provocação por parte do atleta. A imprensa espanhola, por sua vez, também não aliviou e fez duras críticas à postura do jogador.