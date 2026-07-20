O Manchester United segue atento ao mercado de transferências e voltou suas atenções para um dos destaques da última Copa do Mundo. O alvo da vez é o goleiro paraguaio Orlando Gill, de 26 anos, que ganhou projeção internacional após grandes atuações pela seleção de seu país e agora desperta o interesse de importantes clubes do futebol europeu.

De acordo com informações apuradas pela RTI Esporte, o clube inglês já iniciou contatos para entender as condições de uma possível negociação. Os Red Devils monitoram o desempenho do arqueiro desde o começo da temporada, mas as exibições consistentes durante o Mundial aceleraram o interesse da diretoria. A busca por um novo goleiro é considerada uma das prioridades do Manchester United para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

Enquanto isso, o San Lorenzo admite que uma permanência do jogador pode se tornar difícil diante do assédio vindo da Europa. A equipe argentina estabeleceu o valor de 10 milhões de euros, cerca de R$ 58,4 milhões na cotação atual, para liberar Orlando Gill. A quantia é vista pelo clube como adequada diante da valorização do atleta nos últimos meses e do crescente interesse de equipes do exterior.

Além do Manchester United, outras equipes do futebol italiano acompanham de perto a situação do goleiro. Lazio e Torino também demonstraram interesse e avaliam a possibilidade de apresentar propostas caso a negociação com os ingleses não avance. A tendência é que a disputa pelo atleta se intensifique nas próximas semanas.

A valorização de Orlando Gill foi impulsionada principalmente pela campanha do Paraguai na Copa do Mundo. O goleiro disputou cinco partidas, realizou 17 defesas ainda na fase de grupos e saiu de campo sem sofrer gols em duas oportunidades, consolidando sua reputação como um dos destaques da competição.

O momento mais marcante aconteceu no confronto contra a Alemanha, quando defendeu duas cobranças de pênalti e teve papel decisivo na classificação paraguaia para a fase eliminatória. As atuações fizeram com que seu nome passasse a integrar a lista de promessas mais cobiçadas do mercado europeu, aumentando as expectativas em torno de uma transferência nesta janela.