Uma movimentação nos bastidores voltou a chamar atenção no futebol brasileiro nos últimos dias. Mudanças dentro de comissões técnicas nem sempre ganham destaque, no entanto, podem influenciar diretamente o rendimento das equipes ao longo da temporada, até mesmo em momentos decisivos.

Desta vez, o cenário envolve o Santos FC, que acertou o retorno do preparador de goleiros Arzul para reforçar sua comissão técnica. A chegada atende a um movimento interno importante e mostra uma tentativa clara de reorganização dentro do clube.

Pedido direto de Cuca define retorno

A volta de Arzul acontece justamente após um pedido direto do técnico Cuca. O comandante santista fez questão de contar com um nome de confiança para liderar o trabalho com os goleiros do elenco, reforçando um setor considerado essencial.

O retorno à Vila Belmiro também carrega um peso estratégico. No entanto, a decisão vai além do aspecto técnico e passa pela tentativa de recuperar métodos já conhecidos dentro do clube, algo que pode acelerar a adaptação no dia a dia.

A escolha mostra, até mesmo, a influência direta do treinador nas decisões internas. Justamente por isso, a montagem da comissão técnica ganha ainda mais importância neste momento de reconstrução do Santos.

Créditos: Ivan Storti/Santos FC

História marcante e retorno simbólico

Arzul construiu uma trajetória extensa dentro do Santos, com 28 anos de trabalho na Vila Belmiro. Durante esse período, participou diretamente da formação e evolução de goleiros como Rafael Cabral, Vanderlei, Everson, John e João Paulo.

Esse ciclo foi interrompido no início de 2025, durante um processo de reformulação promovido pela diretoria do clube. No entanto, pouco mais de um ano depois, o profissional retorna com respaldo interno e com a missão de retomar um trabalho já consolidado.

A volta também tem um significado especial, justamente pela ligação construída ao longo de décadas. Em meio a tantas mudanças no futebol moderno, esse tipo de retorno reforça a identidade e a tradição do Santos.

Ex-Santos anunciou aposentadoria dos gramados

Outro nome ligado ao Santos também ganhou destaque recentemente, mas por um motivo diferente. O lateral-direito Victor Ferraz anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 38 anos.

Ao longo da carreira, ele defendeu clubes como Santos e Grêmio, além de acumular passagens por 12 equipes. Nas últimas duas temporadas, atuou pelo Serra Branca, onde disputou 19 jogos no Campeonato Paraibano, marcou três gols e deu uma assistência.

Créditos: Ivan Storti/Santos FC

A expectativa era encerrar a carreira com um título estadual, no entanto, o Serra Branca acabou eliminado na semifinal para o Botafogo-PB. Ainda assim, o defensor encerra sua trajetória com uma história consolidada no futebol brasileiro.