Ativo no mercado da bola, o Santos oficializou a chegada de Riquelme, destaque das categorias de base do Jabaquara. O jovem meia-atacante, nascido em 2009, assinou compromisso válido por três temporadas e irá reforçar o elenco da categoria Sub-17 na sequência da temporada.

“Acertamos um contrato de parceria do Santos com o Jabaquara, clube que abriu as portas para o Riquelme e permitiu que ele se desenvolvesse como atleta. Além de qualidade técnica, ele tem versatilidade, podendo atuar como meia e também como volante. Tem tudo para brilhar com a camisa alvinegra”, disse Daniel Aquino, diretor da D.Aquino Sports, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do jogador.

Natural de Cubatão, o garoto chegou ao Jabaquara em 2024 e fez parte da campanha do time no Campeonato Paulista Sub-17, além de integrar o elenco campeão da Paulista Cup da categoria no ano passado. O bom desempenho, naturalmente, chamou a atenção do Peixe, que agora confirmou sua transferência.

Agora integrando o plantel santista, Riquelme já participa dos treinamentos da categoria no CT Rei Pelé e está à disposição da comissão técnica para a sequência das disputas do Campeonato Brasileiro e do Paulistão Sub-17.

Créditos: Reprodução/Instagram/D.Aquino Sports

Santos prepara barca de saídas

Enquanto reforça a base, o Alvinegro Praiano também trabalha para qualificar o plantel principal, comandado por Cuca. Visando abrir espaço na folha salarial, o clube definiu as saídas de quatro jogadores: Zé Rafael, Tomás Rincón e Mayke.

O quarteto não esteve presente na reapresentação e foi liberado para procurar novos destinos no mercado da bola. Além deles, a diretoria santista também trabalha com a possibilidade de vender outros nomes, como o goleiro Gabriel Brazão.

O Peixe atravessa um momento financeiro delicado, marcado por uma dívida bilionária, e precisa fazer esse tipo de movimento para ter dinheiro. Sem reforços, a sequência da jornada, na qual as competições afunilam, será ainda mais complicada para o time.