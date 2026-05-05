O Santos deve ir atrás de novos jogadores na próxima janela de transferências, visando a continuidade da temporada de 2026. Trata-se de um pedido do técnico Cuca, que deseja contar com reforços no segundo semestre, quando o calendário começa a se acirrar.

“Moro no CT, fico pensando o time todos os dias, imaginando melhorias a fazer. O mercado é duro, mas a gente pode melhorar o nosso elenco. Vamos em busca disso. Queremos um segundo semestre melhor que o primeiro. […] Tem jogador jogando no limite. Se pudermos, e a gente pode, temos que trabalhar bem o segundo semestre para fortalecer”, disse Cuca.

Para atender ao pedido do treinador, a diretoria santista precisará mostrar habilidade na ida ao mercado. Isso porque o Peixe está longe de viver um bom momento financeiro, com uma dívida próxima a R$ 1 bilhão, e não pode se dar ao luxo de fazer grandes contratações.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

De toda maneira, mesmo com limitação de orçamento, o Alvinegro Praiano terá de se movimentar se não quiser passar por mais complicações ao longo do ano. Além das lacunas existentes no plantel, existem os problemas corriqueiros de uma jornada, como lesões e suspensões, que requerem força extra.

Santos terá desafios pela frente após a Copa do Mundo

Para o Peixe, é fundamental fortalecer o grupo de jogadores pensando na sequência da temporada. Se o cenário foi complicado até aqui, a tendência é que fique ainda mais acirrado na volta do calendário após a Copa do Mundo.

O time alvinegro saiu da zona de rebaixamento e respirou no Campeonato Brasileiro com o empate com o Palmeiras, no fim de semana. Mas a situação está longe de estar confortável para a equipe da Vila Belmiro, que precisará fazer mais se não quiser, mais uma vez, brigar para ficar na primeira divisão até as últimas rodadas.

Em paralelo, a pressão por resultados segue nas competições eliminatórias. Neymar e companhia são cobrados por bons desempenhos tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil.