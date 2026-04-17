O São Paulo agiu rapidamente nos bastidores após uma mudança inesperada que movimentou os corredores do clube. No entanto, a diretoria não quis perder tempo e tratou de definir um novo nome para dar sequência ao trabalho, justamente pensando no futuro da equipe.

A escolha foi por alguém que conhece muito bem o ambiente tricolor, já que Júlio Baptista foi anunciado como novo treinador do sub-20 do São Paulo Futebol Clube. Ele chega após a saída de Allan Barcellos, que assumiu o Palmeiras, e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2028.

Retorno de um velho conhecido

A volta de Júlio Baptista representa mais do que uma simples contratação, já que o profissional tem uma ligação forte com o clube desde os tempos de jogador. Ele, inclusive, foi revelado nas categorias de base e construiu uma trajetória marcante vestindo a camisa tricolor.

Em sua apresentação, o novo treinador deixou claro o entusiasmo com o retorno ao clube. Segundo ele, o momento é ideal para contribuir com o desenvolvimento dos jovens atletas, até mesmo por entender que ali está o futuro do São Paulo.

Ainda como jogador, Júlio acumulou conquistas importantes, começando pela base, quando venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2000. Já no elenco profissional, disputou 138 partidas e conquistou títulos como o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e o Supercampeonato Paulista de 2002.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Carreira internacional e início como treinador

A trajetória de Júlio Baptista não se limitou ao futebol brasileiro, já que ele teve uma passagem relevante pelo futebol europeu. Durante sua carreira, defendeu clubes como Real Madrid, Sevilla, Málaga, Arsenal e Roma.

No retorno ao Brasil, o ex-jogador ainda teve passagem pelo Cruzeiro, onde integrou o elenco campeão brasileiro em 2013 e 2014. Além disso, também teve destaque com a Seleção Brasileira, conquistando títulos importantes ao longo dos anos.

Entre as principais conquistas pela seleção estão o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2001, a Copa América de 2004 e 2007, além da Copa das Confederações de 2005 e 2009. Ele também fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.

Após encerrar a carreira como jogador, Júlio iniciou sua trajetória como treinador na Espanha. Ele obteve as licenças A e B da Uefa, passou por um período de estágio no Leganés e teve longa passagem pelo Valladolid, comandando equipes do sub-15 ao sub-20.

Renovação de Calleri

Enquanto organiza sua base, o São Paulo também trabalha para manter peças importantes no elenco principal. Um dos casos mais avançados é o do atacante Jonathan Calleri, que pode ter seu contrato ampliado em breve.

O vínculo atual do camisa 9 vai até o fim de 2026, mas a diretoria já se movimenta para estender esse prazo. As conversas estão bem encaminhadas, e existe a expectativa de que o anúncio aconteça antes da parada para a Copa do Mundo de 2026.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Internamente, o clima é de confiança, já que restam apenas ajustes finais para que o acordo seja concluído. A intenção do clube é justamente evitar qualquer tipo de sondagem ou especulação envolvendo o jogador, que já despertou interesse de outras equipes.

Times como o River Plate chegaram a procurar o atleta em janelas anteriores, mas ele optou por permanecer no Brasil. O mercado europeu, por sua vez, também não é prioridade para Calleri neste momento.

O bom momento dentro de campo também pesa para essa decisão, já que o atacante vive fase positiva após se recuperar de uma lesão no joelho. Em 2026, ele soma 11 gols e duas assistências em 20 partidas, números que reforçam sua importância no elenco tricolor.