Visando se reforçar na segunda janela de transferências do ano, o São Paulo olha com atenção para um jogador multicampeão pelo Palmeiras. Trata-se do meia-atacante Gustavo Scarpa, de 32 anos de idade, que atualmente defende as cores do Atlético-MG.

Segundo o jornalista João Pedro Cunha, o clube paulista monitora alguns nomes no mercado da bola, dentre os quais o ex-Verdão. Aliás, o meio-campista que tantas vezes esteve do outro lado do Choque-Rei consta na lista de desejos do Tricolor há algum tempo.

Acontece que o Galo não parece muito disposto a liberar seu camisa 10, que faz parte dos planos do técnico Eduardo Domínguez. Só uma proposta muito vantajosa financeiramente poderia fazer a diretoria alvinegra pensar em negociá-lo. Algo que, dadas as atuais condições do SP, não parece estar no horizonte.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Contratado em janeiro de 2024, junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, Scarpa tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. De acordo com dados do site Transfermarkt, referência em valores de mercado, ele está avaliado em 5 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 29,2 milhões.

São Paulo quer multicampeão pelo Palmeiras

Cria da base do Desportivo Brasil, Scarpa vestiu as camisas de Fluminense, Forest, Olympiacos e hoje Galo. Mas foi defendendo as cores do Palmeiras que viveu os melhores momentos da carreira, tanto a nível individual quanto coletivo.

Individualmente, por exemplo, foi eleito o craque do Brasileirão de 2022, sendo o grande nome da conquista palestrina. Em termos coletivos, conquistou praticamente tudo o que poderia no Allianz Parque, alguns campeonatos mais de uma vez. Confira:

2 x Campeonato Paulista (2020 e 2022)

1 x Recopa Sul-Americana (2021)

2 x Copa Libertadores da América (2020 e 2021)

1 x Copa do Brasil (2020)

2 x Campeonato Brasileiro (2018 e 2022)