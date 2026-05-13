A coleta de ouro em rios brasileiros envolve uma série de questões legais que devem ser consideradas. De acordo com a Constituição Federal, o subsolo e as riquezas minerais pertencem à União.

Portanto, mesmo que uma pessoa encontre uma pepita de ouro, não pode simplesmente apropriar-se dela sem seguir as normas estabelecidas. Para extrair ouro de forma legal, a atividade deve ser classificada como garimpagem, regulamentada pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Para atuar como garimpeiro, é necessário obter uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). Além disso, a extração só pode ocorrer em áreas que não possuem concessões minerárias vigentes, evitando conflitos com outros mineradores.

Ouro em propriedade particular

Se uma pepita for encontrada em uma propriedade privada, o ouro ainda pertence à União. O proprietário da terra tem direito a uma participação nos resultados da lavra, que geralmente corresponde a 50% do valor da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Isso significa que, apesar de encontrar ouro em sua propriedade, o dono não se torna automaticamente o proprietário do mineral. A figura do faiscador, que utiliza métodos rudimentares para coletar ouro, é comum em algumas regiões.

No entanto, qualquer extração feita sem a devida autorização da ANM e sem licenciamento ambiental pode ser considerada crime ambiental. Essa prática pode resultar em penalidades severas, incluindo a usurpação de bem da União.

Decidir guardar ou vender uma pepita de ouro sem comprovação de origem pode acarretar sérias consequências legais. Apreensões do material podem ser realizadas pela Polícia Federal ou por órgãos de fiscalização competentes. Além disso, a pessoa pode enfrentar um processo criminal, com penas que variam de seis meses a dois anos de detenção, além de multas.

Para aqueles interessados em garimpar como forma de lazer, é aconselhável procurar locais que já possuam licenciamento para a prática recreativa. Caso encontre ouro acidentalmente, o procedimento legal correto seria comunicar a ANM sobre a descoberta.