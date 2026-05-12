A Secretaria Municipal de Saúde de Capinzal anunciou a convocação dos usuários do Programa Bolsa Família para a realização da pesagem obrigatória. Este procedimento é essencial para a atualização das informações dos beneficiários e deve ser realizado até o dia 26 de junho.

A prefeitura é responsável pela administração da cidade e funciona como sede do Poder Executivo municipal. Liderada pelo prefeito, ela gerencia serviços essenciais que impactam diretamente a população, como saúde, educação básica, transporte público e limpeza urbana.

Detalhes da pesagem obrigatória

Os atendimentos para a pesagem ocorrerão nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), onde cada família é atendida individualmente. A atualização é obrigatória e deve ser feita de segunda a sexta-feira, em dois períodos: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Para realizar a pesagem, é necessário apresentar a caderneta de saúde da criança, um documento que ajuda a registrar o acompanhamento de saúde dos pequenos. A atualização das informações dos beneficiários é um passo crucial para manter o acompanhamento das famílias que recebem o Bolsa Família.

Isso garante que as informações sobre a composição familiar e a renda sejam precisas, permitindo que o programa funcione de forma justa e eficiente. A não realização da pesagem pode resultar na suspensão dos benefícios, o que torna essa ação ainda mais importante para os beneficiários.

Critérios para ter direito ao Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com dados corretos e atualizados. O cadastro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), mediante apresentação de documentos como CPF ou título de eleitor.

Após a inscrição, a entrada no programa não é automática, pois o governo realiza uma seleção mensal das famílias que receberão o benefício, considerando os critérios estabelecidos para garantir apoio a quem mais precisa no país atualmente.