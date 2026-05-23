A próxima segunda-feira (25) deve começar com uma ótima notícia para milhões de estudantes atendidos pelo Pé-de-Meia em todo o Brasil. O programa, voltado aos alunos do ensino médio, terá uma nova etapa importante liberada já nos próximos dias.

A novidade é que a CAIXA inicia nessa data o pagamento de mais uma parcela do programa. Cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o incentivo, com depósitos realizados de forma escalonada conforme o mês de nascimento de cada beneficiário.

Os valores serão creditados automaticamente em contas Poupança CAIXA Tem abertas em nome dos estudantes. Além disso, o acesso ao dinheiro poderá ser feito diretamente pelo aplicativo, o que facilita pagamentos, transferências e outras movimentações financeiras.

Outro ponto destacado é a possibilidade de solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia pelo próprio app. Com ele, os estudantes conseguem utilizar os recursos em compras do dia a dia, justamente sem precisar depender apenas de saques presenciais.

Ainda assim, quem preferir retirar os valores em espécie também terá essa alternativa disponível. Segundo as informações divulgadas, os saques poderão ser feitos em lotéricas e terminais de autoatendimento utilizando biometria previamente cadastrada, até mesmo sem o cartão físico.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Consulta do benefício e funcionamento do programa

Os estudantes poderão consultar informações escolares, situação dos pagamentos e regras do programa na plataforma Consulta Pé-de-Meia, ligada ao Ministério da Educação. Já os detalhes sobre os depósitos também ficam disponíveis nos aplicativos CAIXA Tem e Benefícios Sociais.

Instituído pela Lei 14.818/2024, o Pé-de-Meia contempla alunos do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, o pagamento dos incentivos depende da frequência escolar adequada e do cumprimento das demais exigências previstas pelo programa.