Uma nova lesão de Neymar acendeu um alerta na Seleção Brasileira em relação a sua presença na Copa do Mundo de 2026. Assim que a delegação se apresentar na Granja Comary, no dia 27 de maio, a comissão técnica irá avaliar as condições físicas do craque antes de tomar uma decisão.

Será aplicado o mesmo protocolo usado com outros convocados que apresentam algum tipo de problema físico. A partir dessa avaliação, o técnico Carlo Ancelotti e seus auxiliares tomarão uma posição até a viagem para a disputa do Mundial, nos Estados Unidos.

O camisa 10 do Santos tem uma lesão na panturrilha que não é apenas um edema leve, segundo a ESPN. Ao contrário do que informou o Santos recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acredita que a recuperação pode durar mais tempo.

Créditos: Vitor Silva/CBF

Essa guerra de versões, inclusive, causa desconforto nos bastidores. Como ainda não está com o cronograma do meia-atacante em mãos, a entidade máxima do esporte bretão nacional quer aguardar até o dia 27 para, aí sim, tratar melhor do assunto.

Neymar corre o risco de perder a Copa do Mundo

Se for constatada uma lesão mais grave do que se imagina, que não dê tempo de se recuperar até a Copa, o astro precisará ser cortado. O que seria um baque para ele, que sonha em disputar o torneio pela última vez, e para milhões de torcedores que o queriam ver presente na lista final de Ancelotti.

Ao longo das últimas temporadas, o craque vem sofrendo constantemente com problemas físicos, desde os mais sérios até os mais simples, por assim dizer. Para se ter uma ideia, ele só participou de 15 dos 28 jogos que o Santos fez até aqui em 2026.

Aos 34 anos de idade, o consagrado camisa 10 é visto por muitos como a grande esperança de título do Brasil, ainda que sua participação esteja em questão.