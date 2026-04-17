A preparação para mais um ciclo de competições internacionais começou a ganhar forma nos bastidores, justamente com decisões importantes sendo tomadas antes mesmo do início oficial dos torneios. No entanto, o planejamento envolve nomes já conhecidos e também algumas novidades que passam a ser observadas de perto pela comissão técnica.

A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nesta quinta-feira (16/04) as primeiras atletas convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a temporada de seleções de 2026. Entre os nomes confirmados estão Marcelle Arruda, do Fluminense, Luzia Nezzo, do Barueri, e Diana Duarte, do Sesi Bauru, além da levantadora Bruna Costa, que foi chamada para um período de testes.

Primeiras escolhas

A convocação representa o pontapé inicial da preparação da seleção feminina para os desafios da temporada, justamente com foco em competições importantes que serão disputadas ao longo do ano. No entanto, o grupo ainda não está fechado, já que outras atletas devem ser chamadas nos próximos dias.

Entre os destaques, Luzia Nezzo e Diana Duarte atuam como centrais e vêm se destacando na atual edição da Superliga, sendo respectivamente a 16ª e a 18ª maiores pontuadoras. Já Marcelle Arruda, líbero do Fluminense, completa a lista inicial com experiência e regularidade dentro de quadra.

Além disso, a presença de Bruna Costa chama atenção, até mesmo por se tratar de uma convocação voltada para avaliação. A levantadora do Maringá participará dos treinamentos sob observação direta da comissão técnica, podendo ganhar espaço dependendo do desempenho apresentado.

Créditos: Reprodução/Instagram (Marcelle Arruda)

Preparação começa em Barueri

As atletas convocadas têm data definida para iniciar os trabalhos, justamente no dia 20 de abril, quando se apresentam no centro de treinamento Sportville, em Barueri. No entanto, o grupo ainda deve crescer ao longo da semana, com a chegada de jogadoras que seguem em atividade por seus clubes.

Esse período inicial será fundamental para ajustar a equipe e testar formações, até mesmo pensando na sequência intensa de compromissos que estão por vir. A comissão técnica pretende aproveitar cada treino para avaliar o desempenho coletivo e individual das atletas.

A escolha por iniciar os trabalhos em Barueri também segue o planejamento logístico da seleção, garantindo estrutura adequada para o início da preparação. Justamente por isso, o local se torna peça importante nesse começo de ciclo.

Créditos: Maurício Val / CBV

Foco na Liga das Nações e no Sul-Americano

O primeiro grande desafio da temporada será a Liga das Nações, que tem início marcado para o dia 3 de junho. No entanto, o Brasil entra na competição com um objetivo claro: conquistar sua primeira medalha de ouro no torneio.

Após subir ao pódio nas competições da temporada passada, a seleção chega embalada e com expectativa elevada. Justamente por isso, a preparação antecipada é vista como essencial para manter o nível competitivo e buscar resultados ainda melhores.

Além da VNL, o calendário inclui também o Sul-Americano, que será disputado no Brasil, assim como outras etapas importantes ao longo do ano. Até mesmo o pré-olímpico, previsto para setembro no Ginásio do Maracanãzinho, entra no radar como oportunidade de garantir vaga antecipada para os Jogos de Los Angeles 2028.

Dessa forma, a convocação inicial feita por José Roberto Guimarães representa apenas o começo de um processo mais amplo. No entanto, ela já indica o caminho que a seleção pretende seguir, misturando experiência, desempenho recente e novas possibilidades dentro do elenco.