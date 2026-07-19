Muitas pessoas aguardam determinadas datas e valores para contar uma renda extra, e em alguns casos complementar o orçamento. Se você faz parte desse “time” e está de olho no aplicativo Caixa Tem, saiba que a semana estará começando com dinheiro na conta.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2026 terá início no dia 20, com depósitos realizados de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal.

Assim como ocorre todos os meses, a liberação dos valores segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), beneficiando primeiro os inscritos com final 1 e encerrando o cronograma em 31 de julho, para quem possui NIS final 0.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Calendário do Bolsa Família de julho de 2026

20 de julho: NIS final 1

NIS final 1 21 de julho: NIS final 2

NIS final 2 22 de julho: NIS final 3

NIS final 3 23 de julho: NIS final 4

NIS final 4 24 de julho: NIS final 5

NIS final 5 27 de julho: NIS final 6

NIS final 6 28 de julho: NIS final 7

NIS final 7 29 de julho: NIS final 8

NIS final 8 30 de julho: NIS final 9

NIS final 9 31 de julho: NIS final 0

Próximos pagamentos do Bolsa Família em 2026

Após a folha de julho, o cronograma oficial prevê os seguintes períodos de pagamento:

Agosto: de 18 a 31 de agosto;

de 18 a 31 de agosto; Setembro: de 17 a 30 de setembro;

de 17 a 30 de setembro; Outubro: de 19 a 30 de outubro;

de 19 a 30 de outubro; Novembro: de 16 a 30 de novembro;

de 16 a 30 de novembro; Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.

O Bolsa Família atende cerca de 18,7 milhões de famílias brasileiras, alcançando aproximadamente 48,9 milhões de pessoas. O investimento mensal do governo federal é de cerca de R$ 12,7 bilhões, segundo dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

O benefício mínimo permanece em R$ 600 por família, podendo ser acrescido conforme a composição familiar. Entre os adicionais pagos pelo programa estão o Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 para cada criança de até 6 anos, o benefício de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos.

Além disso, muitos ainda contam com o Benefício Variável Familiar Nutriz, que concede seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses de idade. Em dezembro de 2025, o valor médio recebido pelas famílias foi de R$ 691,37.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

A inscrição deve ser feita no Cadastro Único (CadÚnico), disponível nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios. Estar inscrito no CadÚnico é um requisito obrigatório, mas não garante a entrada automática no Bolsa Família, já que a concessão depende da análise do governo federal.

Os valores podem ser movimentados diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, permitindo transferências, pagamentos, Pix e compras com o cartão virtual. Quem preferir também pode sacar o benefício em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento.