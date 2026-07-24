Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de julho terão início na próxima segunda-feira, 27 de julho. O cronograma segue o calendário oficial de 2026. Por isso, aposentados, pensionistas e demais segurados devem conferir a data correspondente ao benefício.

Para identificar o dia correto do depósito, é necessário observar o número final do cartão do benefício. Deve ser considerado apenas o dígito que aparece antes do traço. Assim, um benefício com final 0108-4, por exemplo, é tratado como final 8.

Calendário de pagamentos de julho

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 27 de julho e 7 de agosto. Os pagamentos começam com o final 1 no dia 27 e seguem de forma escalonada até o final 0, previsto para 7 de agosto. O cronograma mantém o modelo tradicional utilizado pelo INSS.

Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo terão os créditos iniciados em 3 de agosto. Nesse grupo, o calendário reúne dois finais de benefício por dia. Os pagamentos também serão encerrados em 7 de agosto, conforme a programação oficial.

As datas para quem ganha acima do piso nacional são distribuídas da seguinte forma: finais 1 e 6 recebem em 3 de agosto, finais 2 e 7 em 4 de agosto, finais 3 e 8 em 5 de agosto, finais 4 e 9 em 6 de agosto e finais 5 e 0 em 7 de agosto.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Como consultar a data do benefício

Os segurados podem verificar informações sobre o pagamento por meio do portal ou do aplicativo Meu INSS. Basta acessar a opção “Extrato de Pagamento” para consultar o número do benefício e a previsão do depósito. O serviço está disponível de forma gratuita aos usuários cadastrados.

Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Durante o atendimento, os beneficiários podem esclarecer dúvidas sobre o calendário e confirmar a data prevista para o crédito do benefício.