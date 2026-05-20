A troca no comando do Manchester City já começa a movimentar os bastidores do futebol europeu. O substituto de Guardiola, inclusive, teria escolhido uma estrela de seu antigo clube para iniciar o novo projeto, justamente em um momento de forte pressão após a perda do título inglês.

Enzo Maresca está perto de ser confirmado como novo treinador do Manchester City. Segundo as informações divulgadas, o ex-comandante do Chelsea já tem acordo encaminhado para assumir a vaga deixada por Pep Guardiola no clube inglês.

Além da chegada do treinador, o City também trabalha para reforçar o elenco. O principal alvo citado neste início de planejamento é o argentino Enzo Fernández, atualmente no Chelsea e visto como prioridade para o meio-campo da equipe.

O interesse no jogador já havia sido apontado anteriormente e ganhou ainda mais força nas últimas semanas. Até mesmo a possibilidade de o argentino ser tratado como alternativa a Tonali, do Newcastle, passou a ser considerada dentro do mercado europeu.

Créditos: Divulgação/Chelsea

Perda do título da Premier League

Enquanto define seu novo treinador, o Manchester City também precisou lidar com a confirmação do título do Arsenal na Premier League 2025/26. Os Gunners conquistaram a taça sem entrar em campo, após o empate dos Citizens com o Bournemouth por 1 a 1 na terça-feira (19).

A partida teve gols de Kroupi Jr., no primeiro tempo, e Haaland, na etapa final. No entanto, o resultado impediu qualquer reação do City na tabela, já que a equipe chegou aos 78 pontos e só poderá alcançar 81 na rodada derradeira.

O Arsenal, por outro lado, já soma 82 pontos e garantiu matematicamente a conquista do campeonato inglês. Dessa forma, o Manchester City encerra a temporada nacional vendo o rival levantar o troféu justamente em meio ao processo de troca no comando técnico.