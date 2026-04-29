O São Paulo se movimenta no mercado e avalia a contratação de um atacante que já foi tratado como grande promessa, mas acabou perdendo espaço ao longo da carreira, sendo negociado por valores mais baixos e agora voltando ao radar do futebol brasileiro. A possível investida envolve um jogador que surgiu com expectativa alta no rival Palmeiras e que, após altos e baixos, pode ter um novo destino.

Esse nome é Wesley Ribeiro, revelado pelo Palmeiras e que chegou a despertar interesse internacional ainda jovem. Na época, o clube paulista recusou uma proposta de 6,5 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 33,83 milhões, mostrando a confiança que havia no potencial do atleta.

Queda de rendimento e saída inesperada

No entanto, o cenário mudou com o passar do tempo e o desempenho do jogador acabou caindo de forma considerável. Justamente por isso, o Cruzeiro aproveitou a oportunidade e fechou a contratação em 2022 por R$ 16 milhões, um valor bem abaixo do que já havia sido oferecido anteriormente.

Até mesmo após a transferência, o atacante não conseguiu retomar o nível esperado e permaneceu em baixa por um longo período. A passagem sem grande destaque acabou reforçando a percepção de que aquele início promissor no Palmeiras não havia se sustentado.

Foi somente mais tarde que o jogador voltou a apresentar um desempenho mais consistente, já defendendo o Internacional. Trabalhando com Roger Machado, ele conseguiu recuperar parte do seu futebol e voltou a chamar atenção.

Retomada no exterior chama atenção

Depois dessa fase de recuperação, Wesley acabou sendo negociado com o Al-Rayyan, do Catar, onde vive atualmente um bom momento. O desempenho recente tem sido um dos principais fatores para reacender o interesse de clubes brasileiros em sua contratação.

Nos últimos 18 jogos, o atacante participou diretamente de nove gols, somando seis bolas na rede e três assistências. Esse número, justamente, mostra uma evolução significativa em comparação com fases anteriores da carreira.

Diante desse cenário, o nome do jogador voltou a circular no mercado e passou a ser analisado com mais atenção. Até mesmo clubes que antes não haviam demonstrado interesse começaram a observar a possibilidade de uma negociação.

Créditos: Divulgação/Al-Rayyan

São Paulo avalia investimento e condições

O São Paulo foi um dos que se movimentaram recentemente e fez contato com o Al-Rayyan para entender as condições de uma possível transferência. A ideia inicial é avaliar a viabilidade de uma negociação já para a próxima janela, no meio do ano.

No entanto, o valor pedido pelo clube do Qatar é considerado elevado para os padrões recentes do Tricolor. A pedida gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 58,5 milhões, o que representa um desafio nas tratativas.

Ainda assim, o interesse existe internamente, muito também pelo histórico do jogador com Roger Machado e pelo momento atual vivido fora do país. Justamente por isso, o São Paulo busca alternativas para tentar reduzir os valores ou encontrar um modelo de negócio viável.

Caso a negociação avance, o negócio pode marcar mais um capítulo de reviravolta na carreira de Wesley. Ele já viveu diferentes fases ao longo de sua carreira e agora volta a ser alvo de um grande clube brasileiro.